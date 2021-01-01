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तैयारी:आठ फरवरी से विद्यालय खोलने की शुरू हुई तैयारी

गोरौल7 घंटे पहले
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सरकार से मिले गाइडलाइन अनुसार आगामी 8 फरवरी से गोरौल के विद्यालय खुलेंगे । बताया गया कि वर्ग 6 से 8 तक के छात्रों को उक्त अवधि में पढ़ाई किये जाने का निर्देश है । शिक्षा विभाग ने एचएम को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है । बीआरसी में प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के सभी एचएम की सम्पन्न बैठक में डिस्टेन्स बनाने के मद्देनजर प्रत्येक विद्यालय के कमरे एवं उनकी स्थिति की जानकारी ली गई। सरकार के निर्देशानुसार सोसल डिस्टेन्स , मास्क , रूम को सेनेटाइज्ड करना , स्कूल की साफ सफाई आदि को बताया गया । साथ ही सभी एचएम से विद्यालय भूमि का स्वामित्व आदि देने के लिये भी कहा है।

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