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राज्यसभा:आरसीपी बोले- लोकतंत्र में संपर्क व संवाद को खत्म नहीं होने देना चाहिए

पटनाएक घंटा पहले
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आरसीपी ने कहा- अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 फीसदी है और भारत में 1.5 फीसदी। - Dainik Bhaskar
आरसीपी ने कहा- अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 फीसदी है और भारत में 1.5 फीसदी।
  • जदयू ने किसान बिल का समर्थन किया, कहा- किसान विरोधी नहीं है बिल

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में पार्टी के नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि कृषि बिल, किसान विरोधी नहीं है। विपक्ष, किसानों को गुमराह करना बंद करे। लोकतंत्र में संपर्क व संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए। वे बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने कहा- इस बिल काे चंपारण आंदोलन से जाेड़ने वाले जानें कि चंपारण में अंग्रेज, वहां के किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। क्या मौजूदा तीनों कृषि बिल में यह चर्चा है कि किसान, सरकार द्वारा बताई गई चीज की ही खेती करेंगे? खेड़ा या बारदोली का आंदोलन लगान को लेकर था। कृषि बिल में लगान का कोई मुद्दा है?

उनके अनुसार बिहार व उत्तरप्रदेश दोनों जगहों पर मंडी परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा थी। बिहार में हमारी सरकार ने एपीएमसी एक्ट को खत्म किया और आज इसका परिणाम सामने है। 2005 में यहां अन्न का उत्पादन 81 लाख टन था, आज 181 लाख टन है। तब सरकारी खरीद भी बहुत कम थी। आज सिर्फ धान के लिए हमारा लक्ष्य 45 लाख टन है। उन्होंने तीनों बिलों का व्यापक हवाला देते हुए इसकी खासियत की चर्चा की।
सुधार की जरूरत है तो बात होनी चाहिए: उन्होंने कहा- फिर भी अगर लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है, तो बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन सरकार को ही हठधर्मी बताया जा रहा है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 83 तेजस विमानों को बनाएगा। चाहे डीआरडीओ, स्पेस के वैज्ञानिक हाें या साल भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन बनाने वाले लाेग, हमें अपने जवानों, किसानों व वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए।

सरकार की उपलब्धि: कोरोना से जीतने में बिहार सबसे आगे

आरसीपी ने कहा- अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 फीसदी है और भारत में 1.5 फीसदी। अमेरिका का रिकवरी रेट 64 फीसदी है, हमारा 97 फीसदी है। और बिहार में मृत्यु दर सिर्फ आधा प्रतिशत है। हमने यहां 24 लाख श्रमिकों की देखभाल की। हमारी सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए अपने स्तर से खर्च किए। हमारी सरकार ने जिस सफलता के साथ हमें नेतृत्व दिया, उसके लिए हमें गौरव होना चाहिए।

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