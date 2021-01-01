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तैयारी:उड़ाही से पहले नालों की बनेगी रिपोर्ट

पटनाएक घंटा पहले
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  • ठंड को देखते हुए पहले मशीनों से ही उड़ाही का कार्य शुरू करने की बन रही योजना

राजधानी में आगामी बरसात को देखते हुए नालों की उड़ाही का अभियान शुरू किया जा रहा है। मेयर सीता साहू की ओर से एक फरवरी से नाला उड़ाही अभियान को शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसके आधार पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अभी नालों की उड़ाही के कार्य में कम से कम मैनपावर के इस्तेमाल की रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही, नगर निगम प्रशासन ने नाला उड़ाही अभियान शुरू होने से पहले नालों की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है।

पिछले साल कई मुहल्लों में नालों के लाइन की मैपिंग की गई। इससे निगम प्रशासन को पानी के बहाव की जानकारी मिली। साथ ही, कच्चा नाला के माध्यम से भी पानी को मुहल्लों में जमने से रोकने की रणनीति बनी थी। राजधानी के सभी अंचलों में नाला की सफाई का कार्य अब शुरू होगा।

इसको लेकर अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रारंभिक चरण में उन इलाकों को लेकर योजना तैयार की जानी है, जहां पिछले साल भी पानी जमा था। नगर निगम प्रशासन एक दिन में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की स्थिति में भी पानी को पांच से छह घंटे में ड्रेन आउट किए जाने की योजना पर काम कर रहा है। इसको लेकर अभी निगम अपने स्तर पर कार्यक्रम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी नालों की स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है। नाला उड़ाही का कार्य पिछले साल तीन बार कराया गया।

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