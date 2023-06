Hindi News

बिहार में शिक्षा के महाकुंभ का समापन: 23 राज्यों के प्रतिनिधियों ने किया मंथन, बिहार बोर्ड के त्वरित रिजल्ट मेथड का हुआ विश्लेषण

राजधानी पटना में आज ''नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023" का सफलतापूर्वक समापन हुआ। कॉन्क्लेव के समापन में आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी अतिथियों को पटना आकर इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए बधाई देते हुए कहा की सभी राज्यों के परीक्षा बोर्डों के लिए समय-समय पर इस तरह के आयोजन होने चाहिए, ताकि सभी परीक्षा बोर्डों को ऐसे आयोजनों से एक ओपन प्लेटफार्म मिले जहाँ परीक्षा सुधारों के संबंध में विचार-विमर्श किया जा सके।

अतिथियों को मधुबनी पेंटिंग देकर किया गया सम्मानित

आगे उन्होंने कहा की पटना में आयोजित इस कॉन्क्लेव में जितनी उत्सुकता एवं सजगता के साथ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उसी प्रकार से भविष्य में भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव के आयोजन में भी लोगों द्वारा भाग लिया जाएगा। इस अवसर पर कॉन्क्लेव में उपस्थित सम्मानित अतिथियों द्वारा कार्यक्रम के समापन के दौरान अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को Standing Ovation दिया गया। वहीं सभी पैनल एक्सपर्ट को मोमेन्टो एवं मधुबनी पेंटिंग का अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

पहली बार इतने बड़े स्तर पर कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन

इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आये परीक्षा बोर्डो के अध्यक्ष / सचिव / पदाधिकारी ने समिति को इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बधाई दिया। साथ ही समिति के अध्यक्ष के प्रति आभार जताया कि उनके नेतृत्व में समिति द्वारा सभी परीक्षा बोर्डों के लिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में कई नई चीजें जानने एवं सीखने का मौका मिला तथा कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हुई।

कुल 23 राज्यों के अधिकारियों ने लिया भाग

इस कॉन्क्लेव में कुल 23 राज्यों के परीक्षा बोर्ड के 32 अध्यक्ष / सचिव / पदाधिकारी ने भाग लिया। पैनल एक्सपर्ट के रूप में विभिन्न संस्थाओं यथा Centre for Teacher Accreditation (CENTA), National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA), Australian Council for Educational Research (ACER). National Council for Teacher Education (NCTE), National Council for Vocational Education and Training (NCVET) The Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) इत्यादि के प्रतिनिधियों ने इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में पैनल एक्सपर्ट के रूप में भाग लिया।

सबसे पहले बिहार बोर्ड कर रहा रिजल्ट जारी

बता दे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं में तकनीक के माध्यम से बदलाव किए गए हैं। विगत 05 वर्षों से लगातार देश में सबसे पहले इंटर एवं मैट्रिक परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी किया गया है। इन्हीं सुधारों के लिए समिति को "Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration" सम्मान मिला है। इस प्रकार समिति को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है।

पटना में आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के अध्यक्ष / सचिव / पदाधिकारियों के साथ-साथ सी.बी.एस. ई. की अध्यक्ष एवं उसके विभिन्न विभागों के निदेशक स्तर के पदाधिकारियों का भाग लिया जाना समिति के द्वारा परीक्षा व्यवस्था में लागू सुधारों एवं राष्ट्रीय स्तर पर समिति को मिली पहचान का परिचायक है।