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आक्रोश:महुआ में चुनाव के दौरान महिला कांस्टेबल पर बिगड़े राजद पोलिंग एजेंट

महुआ3 घंटे पहले
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महुआ में चुनाव के दौरान ही मतदाताओं की सुरक्षा में खड़े एक महिला कांस्टेबल पर वोटरों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए राजद के पोलिंग एजेंट बिगड़ गए। इस दौरान कुछ पल के लिए केंद्र पर हंगामा होने लगा। लेकिन मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मामले को शांत करा लिया। महुआ के कन्या मध्य विद्यालय केंद्र संख्या 186 व 186-क पर शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो रही थी। मतदान के करीब 3 घंटे बाद जब मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी तभी कुछ महिला मतदाता केंद्र संख्या 186 की जगह 186 क पर चली गई। जहां मतदाता सूची में क्रमांक नहीं मिलने पर जब सहायता व सुरक्षा में तैनात महिला कांस्टेबल से जानकारी ली तभी कांस्टेबल द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही राजद के पोलिंग एजेंट दिनेश कुमार हिमांशु ने उक्त कांस्टेबल पर वोटरों को बरगलाने का आरोप लगाया।

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