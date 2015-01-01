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तेजस्वी महागठबंधन के नेता:कहा- सभी एकजुट रहें, हम सरकार बनाएंगे, जनवरी तक 19 लाख राेजगार नहीं दिया ताे करेंगे आंदाेलन

पटनाएक घंटा पहले
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तेजस्वी ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हम सरकार बनाएंगे।

राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में गुरुवार को महागठबंधन की बैठक हुई। इसमें 110 विधायकों ने महागठबंधन के नेता पद पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी। बैठक में राजद के साथ कांग्रेस और वामदल के विधायक भी मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी बैठक में शामिल हुए। इसके पहले राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता बनाया गया। तेजस्वी ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हम सरकार बनाएंगे। सभी एकजुट रहें। छोटे दलों ऑफर देते हुए कहा कि बदलाव के पक्ष मे जनादेश मिला है। उन्हें फैसला लेना है कि वे जनता के साथ हैं या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा- थोड़ी सी भी नैतिकता है तो संन्यास लेने के पहले अंतरात्मा जगाएं, जोड़-तोड़ करने की बजाय कुर्सी छोड़ें।

कहा- हम हारे नहीं, जीते हैं। धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। सरकार में जो लोग बैठेंगे, उन्होंने जनवरी तक यदि 19 लाख रोजगार और समान काम के लिए समान वेतन की कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसे कांग्रेस नेता डाॅ. अखिलेश प्रसाद सिंह, माले की कविता कृष्णन, सीपीआई के रामनरेश पांडेय, सीपीएम के अवधेश राय महागठबंधन ने भी संबोधित किया।
ममता बनर्जी ने किया फोन
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की। तेजस्वी ने उन्हें बताया कि महागठबंधन की 130 सीटों पर जीत हुई है, लेकिन जबरन हरा दिया गया है। तेजस्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़ाई जारी रखने की सलाह दी।

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