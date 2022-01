अनामिका जैन ने 'UP में का बा' का दिया जवाब:कहा - '...बाबा हैं, सियासत में कूदी कवयित्री, कविता पढ़कर नेहा सिंह राठौर पर किया पलटवार

Hindi News

Local

Bihar

Patna

Said '... Baba Is A Poetess Who Jumped Into Politics, Retaliated On Neha Singh Rathore After Reading Poetry

अनामिका जैन ने 'UP में का बा' का दिया जवाब: कहा - '...बाबा हैं, सियासत में कूदी कवयित्री, कविता पढ़कर नेहा सिंह राठौर पर किया पलटवार

इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनावी जुमले ही नहीं बल्कि गानों से भी लड़ा जा रहा है। इसी का ताजा उदाहरण चर्चित युवा कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने पेश किया है। हाल ही में भोजपुरी सिनेमा के मेगास्टार और भाजपा के सांसद रवि किशन का रैप सॉन्ग 'यूपी में सब बा' रिलीज हुआ तो इसके जवाब में नेहा सिंह राठौर 'UP में का बा' गाना लेकर आईं। इसको लेकर वह ट्रोल हो ही रही थी कि इस बीच कवयित्री अनामिका जैन ने उन पर पलटवार करते हुए गीत गाया 'UP में बाबा हैं... UP में बाबा...।'

नेहा ने गीत 'UP में का बा-2' पर हो रही ट्रोल

दरअसल, बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने UP में का बा -1 और UP में का बा -2 गाया था। उन्होंने कहा है कि वह UP में का बा-3 भी गाएंगी। वहीं, अनामिका जैन अंबर अपनी धारदार कविता के लिए जानी जाती हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती हैं। अनामिका UP के बुंदेलखंड की रहने वाली हैं।

उन्होंने गीत की शुरुआत में कहा है, 'सब ने अपनी-अपनी मन की कही, कऊ ने ये कही, कऊ ने वो कही...उत्तर प्रदेश की हर बात कही। बुंदेलखंड की किसी ने नहीं कही। इसलिए हमने सोचा हम भी कह दें।'

अनामिका ने सरकार की तारीफों के बांधे पुल

अनामिका जैन ने कहा, 'जौन जे काबा- काबा लगे चिल्लाने, उन्हें हम आ गए बतावे। इते नहीं है कुछ दिखावा क्योंकि यूपी में हैं बाबा...यूपी में बाबा......। अंबर ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा 'UP दंगा मुक्त करा दइ, घरन-घरन में गैस भरा दे... हथियारन की लगा फैक्ट्री बुंदेलखंड को देऊ बढ़ावा, अलख जगाई घर-घर देशी लाए सब उत्पाद देशी।' अंबर ने कई तरह के तर्क दिए हैं और सरकार के काम काज को गिनाया।