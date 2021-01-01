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परीक्षा संपन्न:राजापाकर में सीटेट की परीक्षा संपन्न

राजापाकर7 घंटे पहले
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  • कदाचार रोकने के लिए सेंटर पर गश्त लगाते रहे मजिस्ट्रेट और जवान

प्रखंड क्षेत्र के दो विद्यालयों में आयोजित सीटेट की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई। ज्ञात हो कि प्रखंड क्षेत्र के सीबीएसई मान्यता प्राप्त केसीआई विद्यालय राजापाकर एवं रामचंद्र राय डिग्री कॉलेज पचई महेश के परिसर में दो पालियों में सीटेट की परीक्षा ली गई। परीक्षा को ले सुबह से ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर भीड़ देखी गई.। पहली पाली 9:30 बजे से 12:00 बजे तक एवं दूसरी पाली में 2:00 बजे से 4:30 बजे तक हुई।परीक्षा के दौरान कदाचारमुक्त एवं शांति व्यवस्था को लेकर एएसआई मनोज कुमार बीएमपी के जवानों के साथ केसीआई परीक्षा केंद्र पर तैनात दिखे। विद्यालय के डायरेक्टर एसपी सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हुई है तथा दोनों पारियों में 506 परीक्षार्थी शामिल हुए।

कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण संपन्न हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
हाजीपुर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संचालित की गयी। रविवार को आयोजित परीक्षा परीक्षा दो पाली में हुई। प्रथम पाली प्रथम पत्र एवम दूसरी पाली द्वितीय पत्र की परीक्षा दी। बोर्ड ने इसके लिए इजाजत नहीं दी है। पूर्व में यह परीक्षा संचालित होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। कोरोना गाइडलाइंस के साथ परीक्षा कराने के लिए सभी इंतजाम किया था। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पहले अभ्यर्थियो की गहन जांच की गई। केंद्र के मुख्य गेट पर प्रवेश पत्र की जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल ,टैब चिट पुर्जा आदि ले जाने की इजाजत नही दी गयी। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क संबंधी नियमों का पालन किया गया।

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