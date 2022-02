Hindi News

Selection Will Be Done On 1998 Posts Of Inspector And 215 Posts Of Sergeant, 47900 Candidates Were Declared Qualified.

BPSSC Bihar Police SI 2022 का रिजल्ट जारी: 47 हजार 900 उम्मीदवार पास; दारोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर होगा चयन

पटना 27 मिनट पहले



बुधवार को BPSSC Bihar Police SI Result 2022 का परिणाम घोषित किया गया। जहां 47900 अभ्यर्थी योग्य घोषित किए गए, जिसमें 32122 पुरुष उम्मीदवार एवं 15778 महिला उम्मीदवार शामिल है। जबकि 80641 उम्मीदवार ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। सभी अभ्यर्थियों बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 26 दिसम्बर को दारोगा के 1998 पद और सार्जेंट के 215 पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्ट में ली गई थी। इस बार करीब 6 लाख परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था।

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

-ऑफिशियल वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर जाएं। -वेबसाइट के होम पेज पर दिए रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। -Result Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police के लिंक पर क्लिक करें। -एक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। -अब इसमें अपना रोल नंबर चेक करें, अगर आपका रोल नंबर है तो आप पास हो गए हैं।

सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 47900 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 608736 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 26 दिसंबर को दो शिफ्टों में कराई गई थी। इनमें पहली शिफ्ट की परीक्षा में 223735 अभ्यर्थी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में 226143 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे।

बता दें कि पहले शिफ्ट की परीक्षा में 2 लाख 23 हजार 735 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जबकि सेकंड शिफ्ट में 3 लाख 43 हजार 360 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। जबकि पास होने वाले में 47900 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ।

इस बार के रिजल्ट में जनरल फीमेल के 48.4% तथा जनरल मेल के 61.5% अभ्यर्थी सफल रहे। वहीं, EWS का 57.1% और फीमेल का 48.8% कट ऑफ रहा। EBC फीमेल का 42.1% और मेल का 58.2% रहा। इसके अलावा EBC 56.6% रहा, तो वहीं फीमेल का 35.1% कट ऑफ रहा। SC फीमेल का 30% रहा और मेल का 50.5% रहा। वहीं, ST का फीमेल 38.4% तो वहीं मेल का 55.4% रहा।