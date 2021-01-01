पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna
  • Shopkeeper Arrested By Putting Branded Sticker On Fake In Goria Toli, Fake Titan Watch Worth Rs 1 Lakh Found

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:गोरिया टोली में नकली पर ब्रांडेड का स्टिकर लगाकर बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, 1 लाख की नकली टाइटन घड़ी मिली

पटनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
कोलकाता-दिल्ली से नकली घड़ी मंगवा बड़ी छूट पर बेचता था। - Dainik Bhaskar
कोलकाता-दिल्ली से नकली घड़ी मंगवा बड़ी छूट पर बेचता था।

ब्रांडेड का स्टिकर लगाकर ऊंची कीमत पर नकली घड़ी बेचने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने की पुलिस ने गोरिया टोली से नकली घड़ी बेचने वाले दुकानदार राज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार परसा बाजार का रहने वाला है और गोरिया टोली में घड़ी की दुकान चलाता है।

राजकुमार के पास से पुलिस लगभग एक लाख कीमत की नकली घड़ी बरामद की। पुलिस ने राजकुमार के पास से नकली टाइटन घड़ी बरामद की है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। द्वारिका नई दिल्ली थाना सेक्टर 23 के रहने वाले गौरव तिवारी ने मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर कराई है।

दिल्ली से आई टीम, इसके बाद पुलिस ने की रेड
पुलिस बताई कि थाने में संबंधित घड़ी कंपनी के प्रतिनिधि पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के नाम पर नकली घड़ी बेचा जा रहा है। कई ग्राहकों ने इसकी शिकायत कंपनी को किया था। इसके बाद पुलिस कंपनी के प्रतिनिधि के साथ घड़ी दुकान पर पहुंची। दुकान में छापेमारी के दौरान दो बोरा घड़ी मिली। घडी की कीमत एक लाख रुपए आंकी जा रही है।
कोलकाता-दिल्ली से मंगवाता था घड़ी
दुकानदार ने पूछताछ में कहा कि वह कोलकाता और दिल्ली से नकली घड़ी मंगवाता था। यहां वह काफी छूट पर घड़ी बेचता था इस कारण उसकी दुकान का सेल काफी बढ़ गया था। राजकुमार ने कहा कि उसके साथ साथ कई और दुकानदार नकली घड़ी बेचते हैं। दिल्ली से आई टीम पुलिस के साथ छानबीन में लगी हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser