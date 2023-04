Hindi News

Local

Bihar

Patna

Software Development Organized For 3 Months, Can Apply Till 30 April Patna Iit; Bihar Bhaskar Latest News

IIT पटना में इंटर्नशिप करने का मौका: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 महीने तक होगा आयोजन, 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

पटना एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

आईआईटी पटना में इंटर्नशिप की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आईआईटी पटना का एकेडमिक सेक्शन 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को आईआईटी पटना के टेक्निकल और एडमिंस्ट्रेटिव टीम के करीब रहकर उनके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफार्म पर काम करने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम का आयोजन आईआईटी पटना केंपस के भीतर ही कराया जाएगा।

कौन कर सकते हैं अप्लाई

इस इंटर्नशिप के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम से 2nd, 3rd और 4th ईयर के छात्र अप्लाई करेंगे। इन इन छात्रों का एकेडमिक रिकॉर्ड सही रहना अनिवार्य है इसमें लिमिटेड छात्र ही भाग ले सकते है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के 3 महीने खत्म होने के बाद सभी छात्रों को आईआईटी पटना की तरफ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को मुआवजा भी दिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तिथि:

इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2023 है। वहीं 15 मई 2023 से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा। इंटर्नशिप 3 महीनें तक सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कराया जाएगा।



किस प्लेटफार्म पर कर सकते है इंटर्नशिप:

Front-end Web platforms and frameworks like HTML, CSS, Javascript frameworks like React, Vue, Angular etc.

Server Side platforms - PHP and Javascript based like Laravel, Node.js.

Authentication and Access using JWT, Oauth, Microsoft-MSAL.

Database - MySql/Postgres/MongoDB.

Rest APIs use and development for CRUD operations.

नोट: चयनित छात्रों को अपने यूनिवर्सिटी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।