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फतुहा में ट्रिपल मर्डर:कुछ लोग गोली से घायल को ले गए अस्पताल, बाकी हमलावरों पर टूट पड़े

पटना41 मिनट पहले
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गंगा नदी किनारे घटनास्थल पर जांच करते ग्रामीण एसपी।
  • 20 मिनट में 3 की चली गई जान

फतुहा के नदी थाना इलाके में सबलपुर सिक्स लेन निर्माणाधीन पुल के पास जुआ खेलने के विवाद में तीन लोगों की हत्या 20 मिनट में हो गई। जितेंद्र काे गाेली लगने के बाद फाैरन स्थानीय लाेग पहुंच गए। उसे कुछ लाेग अस्पताल ले गए पर उसकी माैत हाे गई। वहीं अन्य ग्रामीणाें ने मुन्ना व अजीत काे पकड़कर लाठी-डंडा बरसाना शुरू कर दिया।

15 से 20 मिनट में दाेनाें पर इतना तेज हमला हुआ कि वहीं दाेनाें की जान चली गई। उसके बाद ग्रामीण मुन्ना व अजीत का शव गंगा के किनारे पानी में छाेड़कर फरार हाे गए। इसी बीच पुलिस काे किसी ने सूचना दे दी तब नदी थाना समेत कई थानाें की पुलिस के अलावा फतुहा एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि इन दाेनाें के जिंदा रहने की संभावना काे देखते हुए इलाज के लिए पीएमसीएच ने गई पर माैत हाे गई। सूत्राें के अनुसार, इन दाेनाें की माैत वहीं पर हाे गई थी। धनतेरस के पहले एक साथ तीन की जान चले जाने से पूरे इलाके के लाेग में सनसनी फैल गई। पुलिस तीन शवाें का पाेस्टमार्टम करा दिया।

मुन्ना था संदिग्ध, परिवार ने कहा-नहीं है काेई मतलब
मुन्ना का परिवार काेलकाता में रहता है। दाे साल से वह सबलपुर में रहता था। वह संदिग्ध था। पुलिस ने जब काेलकाता में उसके परिजनाें से बात की ताे साफ कह दिया कि जाे करना है कर दीजिए। मुन्ना से काेई मतलब नहीं है। अजीत व केतु गांजा का बड़ा काराेबारी है। सूत्राें के अनुसार, अजीत व केतु रात में मुन्ना के घर पर गए थे। तीनाें ने वहीं शराब पी उसके बाद तीनाें एक साथ बाइक से जुआ खेलने के लिए गंगा के किनारे बाइक से निकल गए। मुन्ना के पास पिस्टल था।

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