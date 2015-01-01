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वारदात:बाइक लूटने का विराेध करने पर छात्र काे गाेली मार किया घायल, सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो बदमाश

पटना5 मिनट पहले
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बिट्टू के गांव के ही पारस अस्पाताल में माैजूद जेम्स ने कहा कि दाे माह पहले उसी कपड़े की दुकान के पास से एक परिचित की बाइक की चाेरी हाे गई थी।
  • एक बाइक पर सवार थे दाे अपराधी, कंकड़बाग थाना के शिवाजी पार्क के पास हुई दिनदहाड़े घटना

बाइक लूटने का विराेध करने पर बदमाशाें ने एलपी शाही काॅलेज के प्लस टू के छात्र बिट्टू कुमार काे गाेली मारकर घायल कर दिया। हालांकि, वे लाेग उसकी बाइक नहीं ले गए। घटना कंकड़बाग थाना इलाके के शिवाजी पार्क के पास स्थित एक कपड़े की दुकान के पास शनिवार काे उस वक्त हुई, जब वह डाॅक्टर्स काॅलाेनी स्थित एक काेचिंग संस्थान से पैशन बाइक से गांव के ही दाेस्त के साथ घर लाैट रहा था। दाेस्त की अपनी बाइक थी।

बिट्टू कपड़े की दुकान के पास बाइक लगाकर पेशाब करने लगा। इतने में एक बाइक से दाे अपराधी आए और उसकी बाइक काे मास्टर की से खाेलने लगे। इस पर बिट्टू ने उन्हें मना किया। उनलाेगाें ने चाबी मांगी, पर नहीं देने पर उसे गाेली मार दी। 18 साल का बिट्टू गाेपालपुर थाना के उदयनी गांव का रहने वाला है।

गाेली लगने के बाद उसके दाेस्त ने उसे पहले श्रीराम अस्पताल पहुंचाया, फिर फाेर्ड में भर्ती कराया। फिर उसे वहां से पारस में रेफर किया गया। बांह से लगते हुए गाेली स्पाइनल काॅर्ड में जाकर फंस गई है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिट्टू दाे भाइयाें में बड़ा है।

उसके पिता उमेश प्रसाद किसान हैं। चाैंकाने वाली बात यह है कि घटना की जानकारी पुलिस काे नहीं मिली। बाइक सवार अपराधी घटना काे अंजाम देकर फरार हाे गए। बाद में पुलिस माैके पर पहुंची और छानबीन की। सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस लुटेराें का सुराग लगाने में जुटी है।
काेई पुरानी दुश्मनी नहीं
बिट्टू के परिजन उपेंद्र ने बताया कि बिट्टू के दाेस्त ने बताया कि लुटेरे पहले से ही मंडरा रहे थे। जैसे ही उसने बाइक लगाई, दाेनाें अपराधी फाैरन आ धमके। अभी ठीक से वह पेशाब भी नहीं कर पाया था कि उसकी बाइक खाेलने लगे। वह जब गया ताे चाबी मांगने लगे। इतने में उसे गाेली मार दी गई। उपेंद्र के अनुसार बिट्टू और उसके परिवार से किसी काे काेई दुश्मनी नहीं है। बिट्टू भी पढ़ने-लिखने वाला लड़का है।
दाे माह पहले वहीं से एक बाइक हुई थी चाेरी
बिट्टू के गांव के ही पारस अस्पाताल में माैजूद जेम्स ने कहा कि दाे माह पहले उसी कपड़े की दुकान के पास से एक परिचित की बाइक की चाेरी हाे गई थी। कंकड़बाग थाना पुलिस ने चार दिन के बाद केस दर्ज किया, पर काेई कार्रवाई नहीं की। वहां पर बाइक लुटेराें व बाइक चाराें का गिराेह सक्रिय है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए अपराधियाें का हाैसला बुलंद है।

देर से अस्पताल पहुंची पुलिस, इलाज में विलंब
परिजनाें का आराेप है कि पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची। जब उसे पारस ले जाया गया ताे वहां दाे घंटे के बाद पुलिस गई। इस वजह से उसका इलाज हाेने में देरी हाे गई। फाेर्ड में भी पुलिस देर से पहुंची।
सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो बदमाश
बिट्टू के भाई करण ने बताया कि उसके साथ गांव का जाे दाेस्त काेचिंग करने गया था, उसी ने हमलाेगाें काे फाेन किया कि बिट्टू काे गाेली मार दी गई है। उसे फाेर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से पारस अस्पताल रेफर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दो अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है। एक चेक शर्ट पहने हुए था।

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