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खेलकूद:राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सफल बच्चे हुए पुरस्कृत

हाजीपुर2 दिन पहले
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  • राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंचशील महिला समिति के तत्वावधान में बालिकाओं के बीच हुआ खेलकूद

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंचशील महिला समिति के तत्वावधान में बालिकाओं के बीच कई तरह के गेम और रेस का आयोजन किया गया। जिसमें रेस में टॉफी रेस सुई धागा, बॉल गेम के साथ स्पून गेम में सभी बच्चियों ने खुलकर भाग लिया। सभी विजेता बालिकाओं को ड्रेस के साथ साथ टॉफी, बिस्किट भी बांटे गए अन्य बच्चियों के बीच भी कई तरह के गिफ्ट बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। संस्था की सचिव डॉ. केकी कृष्ण ने सभी बच्चियों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि हमें ‘ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ इस अभियान को सशक्त बनाना चाहिए। हम सभी महिलाएं एकत्र होकर इनके स्वर्णिम भविष्य बनाने में आगे आने की जरूरत है। इस मौके पर सुनैना सिंह, ललिता क्याल, विमला शर्मा, सिम्मी चौधरी, सुधा चौधरी, आरती सिंह, रितु जायसवाल, मीनाक्षी पांड्या, शैल कुमारी, आशा कुमारी, रेखा जयसवाल, सुमिता सिंह, आशा, अनामिका कुमारी समेत संस्था की अन्य महिलाएं शामिल थीं।

बॉल गेम के साथ स्पून गेम में सभी बच्चियों ने खुलकर भाग लिया
रेस में टॉफी रेस सुई धागा, बॉल गेम के साथ स्पून गेम में सभी बच्चियों ने खुलकर भाग लिया। सभी विजेता बालिकाओं को ड्रेस के साथ साथ टॉफी, बिस्किट भी बांटे गए। अन्य बच्चियों के बीच भी कई तरह के गिफ्ट बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों ने कहा कि हमें ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ इस अभियान को सशक्त बनाना चाहिए। हम सभी महिलाएं एकत्र होकर इनके स्वर्णिम भविष्य बनाने में आगे आने की जरूरत है। इसके लिए समिति की ओर से लगातार प्रयास किए जाएंगे। आगे भी इस तरह के आयोजन कर बच्चियों का उत्साहवर्द्धन किया जाएगा।

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