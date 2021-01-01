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  • Tarkishore Said Government's Role Will Be Seriously Considered By Taxpayers In The Development Of Bihar

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प्री-बजट मीटिंग:तारकिशोर बोले- बिहार के विकास में करदाताओं की महती भूमिका, उनकी समस्याओं पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी

पटनाएक घंटा पहले
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प्री बजट मीटिंग में सुझावों को सुनते उपमुख्मंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। - Dainik Bhaskar
प्री बजट मीटिंग में सुझावों को सुनते उपमुख्मंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद।
  • बिहार चैंबर कॉमर्स एंड इंस्डस्ट्रीज, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समेत 12 से अधिक संस्थाओं ने दिए सुझाव

उपमुख्मंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार के विकास में करदाताओं की महती भूमिका है। उनकी समस्याओं का हल करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने तो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री बुधवार को मुख्य सचिवालय सभागार में प्री-बज मीटिंग में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कभी इसी सभागार में बैठक कर हम इस्टर्न बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और विधायक के रूप में अपनी समस्याएं तत्कालीन प्री-बजट मीटिंग में बताया किया करते थे, आज हम आपलोगों की समस्या सुन रहे हैं। भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार करदाताओं की समस्याएं हल करेगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि रियल्टी क्षेत्र की आ रही समस्याओं पर सुझाव के लिए अगल से बैठक होगी।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सुझाव सुनने के बाद कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण, वानिकी और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कारगर उपाय कर रही है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। आवश्यकतानुसार इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं वानिकी आज वक्त की जरूरत है। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मौके पर राज्य कर आयुक्त सह सचिव एस प्रतिमा, परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, वित्त सचिव लोकेश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

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