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चुनावी तैयारी:चुनाव-प्रचार का शोर थमने के साथ ही सील कर दी गईं दोनों विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं

हाजीपुर2 दिन पहले
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  • जिले के महुआ व पातेपुर विधानसभा सीटों पर मतदान कल, बढ़ाई गई चेकिंग

जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार की शाम छह बजे प्रचार का शोर थम गया। जिले 126- महुआ एवं 130- पातेपुर विस क्षेत्रों में मतदान 7 नवंबर को होगा। पिछले दस दिनों से जिंदाबाद के नारे के साथ बजे रहे लाउडस्पीकर की आवाज बंद हो गई। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से लेकर शाम पांच बजे तक हर मतदाता के पास पहुंचने का प्रयास किया गया। प्रत्याशियों ने रोड शो किया। प्रत्याशी और पार्टी से जुड़े लोग अब लोगों के घर -घर जाकर वोट मांग रहे हैं। देर रात तक लोगों के घरों की कुंडी खटकती रही।

हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए घर -घर जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लोग पर्ची दे रहे हैं। साथ ही अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी व समर्थकों द्वारा मतदान करने के लिए ईवीएम में अपना नंबर वोटिंग करने के तरीके से संबंधित पर्चा भी दे रहे हैं। तीसरे चरण में महुआ व पातेपुर विस क्षेत्रों में 7 नवंबर को होने वाले 826 बूथों पर मतदान के लिए प्रशासन ने चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की

ईवीएम, वीवी-पैट लेकर गश्ती दल रवाना होगा
दो विधानसभा क्षेत्र महुआ व पातेपुर के गश्ती दल सह संग्रहण दल की ब्रीफिंग जिला निर्वाची पदाधिकारी उदिता सिंह व एसपी मनीष द्वारा आरएन कॉलेज में होगी। इसके बाद ईवीएम, वीवी-पैट व मतपत्र, पेपर सील, डमी बैलेट सीट आदि निर्वाची पदाधिकारी सौंपेंगे। यहां ईवीएम, वीवी-पैट आदि संग्रह करने के बाद गश्ती दल सह संग्रहण दल बूथों के लिए रवाना होंगे।

मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गये इंतजाम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि मतदाता पूरी तरह भयमुक्त होकर मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किये गए हैं। चुनाव प्रचार बंद होते ही किसी भी तरह की चुनावी सभा ,रैली आदि पर रोक लग गयी है। आज प्रत्याशी घर-घर कैंपेन को छोड़कर और किसी तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गयी है और वाहनों की जांच की जा रही है।

सभी मतदान केंद्रों पर अर्द्ध-सैनिक बलों के अलावा जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। बूथों पर बुनियादी सुविधाएं सभी बूथों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गयी है। खासकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की गयी है। उन्हें किसी भी पोलिंग स्टेशन पर लाइन में नहीं लगना होगा। दोनों विधानसभा में एक-एक महिला मतदान केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान संपन्न कराने के लिए 263 पीसीसीपी व 85 माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्त किये गये हैं।

मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क होगा स्थापित
दोनों विस क्षेत्र के 826 बूथ पर शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे वोट डाले जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग में तापमान ज्यादा पाया जाता है तो उसे हेल्प डेस्क के समीप 10 मिनट के लिए बैठाया जाएगा और उसके बाद फिर से उसका तापमान दर्ज किया जाएगा। यदि फिर उतना ही तापमान पाया गया तो उसे अंतिम एक घंटे में मतदान का मौका मिलेगा। कोविड-19 के कारण इस बार नजारा भी बदला-बदला सा होगा। सभी मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। बूथ पर पहुंचने वाले मतदाताओं का सर्वप्रथम थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी व सेनेटाइज किया जायेगा। मतदाताओं के लिए तीन लाइन की व्यवस्था होगी। एक लाइन में महिला, दूसरी में पुरुष तथा तीसरी लाइन में वृद्ध मतदाताओं को जगह दी जाएगी।

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