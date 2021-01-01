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डीडीई की मान्यता पर खतरा टला:इंटर की पढ़ाई शुरू हाेने पर बच जाएगा पीयू डीडीई का अस्तित्व

पटना32 मिनट पहलेलेखक: पवन प्रकाश
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डीडीई (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
डीडीई (फाइल फोटो)
  • डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा पटना विवि

पटना विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय (डीडीई) वर्षाें से मान्यता का संकट झेल रहा है। तीन साल तक मान्यता स्थगित रहने के बाद दो साल पहले डीडीई की मान्यता बहाल हुई लेकिन इसके कभी भी स्थगित होने का खतरा है। इस बीच मान्यता स्थगित रहने के दौरान नामांकन भी लिया गया, जिन्हें रेगुलर मोड से डिग्री दी गई।

अब उनकी डिग्री पर सवाल भी उठे हैं। अगले सत्र में डीडीई काे मान्यता मिलेगी या नहीं, संदेह इस पर भी है। इस बीच पटना विवि प्रशासन ने डीडीई में इंटर स्तरीय पढ़ाई की शुरुआत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विवि प्रशासन के इस फैसले से डीडीई का अस्तित्व बच सकता है।

दूर शिक्षा केंद्र के लिए ए ग्रेड मिलना अनिवार्य
किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध दूर शिक्षा केंद्र के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नैक की ग्रेडिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसमें भी वे विश्वविद्यालय ही शामिल हो सकते हैं, जिन्हें नैक ने ए ग्रेड दिया है। ऐसी स्थिति में पटना विवि के डीडीई की मान्यता पर संकट है क्योंकि पटना विवि को नैक से बी प्लस ग्रेड ही मिला है। सत्र 2020-21 में भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने पटना विवि के डीडीई को कंडीशनल अप्रूवल ही दिया है। अभी पीयू डीडीई में स्नातक और पीजी डिप्लोमा स्तर के कोर्स चलते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने मान्यता नहीं दी तो इन पाठ्यक्रमों का संचालन बंद हो जाएगा।

इंटर की पढ़ाई से डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को मतलब नहीं
पीयू डीडीई में बिहार सरकार के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के तहत चलने वाले प्लस टू स्तरीय कोर्स को प्रारंभ करने का प्रस्ताव सीनेट ने पारित किया है। इस पाठ्यक्रम के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की मान्यता की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर स्नातक या उससे आगे के पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता नहीं भी मिली तो फिलहाल इंटर स्तरीय पाठ्यक्रमों के आधार पर डीडीई का अस्तित्व बरकरार रहेगा।

पटना विवि प्रशासन ने इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की तैयारी के लिए छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. एनके झा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मो. शरीफ, प्रो. खगेंद्र कुमार, दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. जावेद रजा, वाणिज्य महाविद्यालय के इग्नू प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉ. अहमद हुसैन भी शामिल हैं।

इंटर में सीटों की सीमित रहेगी संख्या
पटना विवि प्रशासन ने डीडीई में इंटर की शुरुआत का प्रारूप तय नहीं किया है। इसमें कितनी सीटें रहेंगी या फीस क्या होगी, यह सबकुछ तय होना शेष है। इस संबंध में पटना विवि डीडीई के निदेशक प्रो. जावेद हयात ने बताया कि पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में शुरू हो जाएगा। फीस और सीटें शीघ्र तय हो जाएंगी। प्रो. हयात ने बताया कि अन्य सभी पाठ्यक्रमों की तरह इंटर में भी सीटों की संख्या सीमित ही रहेगी। गौरतलब है कि पटना विवि के डीडीई में सभी पाठ्यक्रमों में सीमित संख्या में ही नामांकन होते हैं।

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