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रुपेश हत्याकांड का खुलासा:आरोपी के पिता ने कहा- मैंने हत्या करने से मना किया तो मुझपर तान दी पिस्टल

पटनाएक घंटा पहले
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पुलिस के अनुसार, रितु राज काे कई मुहल्ले के युवक जानते हैं। बाइक चाेर का सरगना हाेने की वजह से उसके हरेक मुहल्ले में दाेस्त हैं। - Dainik Bhaskar
पुलिस के अनुसार, रितु राज काे कई मुहल्ले के युवक जानते हैं। बाइक चाेर का सरगना हाेने की वजह से उसके हरेक मुहल्ले में दाेस्त हैं।
  • गुस्सा कम करने के लिए घर में कराया था महामृत्युंजय जाप
  • एसएसपी ने पूछा-पुलिस काे क्यों नहीं बताई, तो पिता ने कहा-इकलौता बेटा है

एसएसपी ऑफिस में माैजूद रितु राज के पिता मनाेरंजन कुमार ने कहा कि परिवार काे जानकारी नहीं थी कि वह क्या करता है। घर से 500 मीटर दूर अलग कमरा लिया था। जब उसकी हरकताें के बारे में पता चला कि मैंने उसकी मां काे सारी बात बताई। उसने मां से कहा था कि देखाे पिता काे मेरे बीच में बाेलने की जरूरत नहीं है।

रूपेश की हत्या के पहले उसे मना किया, तो उसने मुझ पर ही पिस्टल तान दी। उसका गुस्सा कम करने के लिए घर में महामृत्युंजय जाप भी कराए थे। एसएसपी ने जब मनाेरंजन से यह पूछा कि आपने पिस्टल तानने की बात पुलिस काे क्याें नहीं बताई, तो उसने कहा-इकलौता बेटा है। कोशिश करते थे संभल जाए।

दो ने हत्या करने से कर दिया था इनकार

पुलिस के अनुसार, हत्या की पूरी पटकथा रितु राज ने तैयार की थी। उसने मो बउआ और एक अन्य को सुपारी दी। दोनों को रूपेश के घर के पास भी रितुराज ले गया। वहां का माहौल देख दोनों ने हत्या करने से मना कर दिया। इसके बाद रितुराज ने पवन को साथ लिया और कहा कि वह खुद उसे मारेगा।

बाद में उसने बउआ और एक अन्य को साथ रहने को कहा। पुलिस के अनुसार, रितुराज और पवन एक ही बाइक पर थे। पवन बाइक चला रहा था और रितु राज पीछे बैठा था। रितु राज ने ही गोली चलाग्। पुलिस के अनुसार, फरार तीन शातिरों काे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने में जुटी है।
4 घंटे रूपेश के अपार्टमेंट के पास मंडराते रहे बदमाश, हर घंटे मुआयना करते थे

पुलिस के अनुसार, घटना के दिन रितु राज और उनके तीन सहयाेगी करीब ढाई बजे कन्हाईनगर से एक अपाचे व एक पल्सर बाइक से निकले। रितु व पवन अपाचे पर था। रितु पीछे बैठा था। न्यू बाइपास स्थित लारा पेट्राेल पंप पर पल्सर में चार लीटर तेल भरवाया।

वहां से बेउर माेड़, पंजाबी काॅलाेनी व चितकाेहरा माेड़, राजभवन हाेते राजवंशी नगर मंदिर के पास पहुंचे और करीब तीन बजे पुनाईचक पहुंच गए और चार घंटे तक उसी एरिया में सभी बाइक से मंडराते रहे। हर घंटे पर पुनाईचक इलाके में आकर मुआयना कर रहे थे। शाम करीब 7 बजे रूपेश कार से आए तो चाराें बाइक सवार कार के पीछे लग गए। गेट पर उनकी हत्या कर दी और सभी फरार हाे गए।
रितु राज काे रूपेश की कार का नंबर 9090 याद था

पुलिस के अनुसार, रितु राज काे कई मुहल्ले के युवक जानते हैं। बाइक चाेर का सरगना हाेने की वजह से उसके हरेक मुहल्ले में दाेस्त हैं। वह रामकृष्णानगर इलाके में भले रहता है पर बाइक चाेरी की वारदात राजवंशीनगर, पुनाईचक, पटेलनगर व इसके आसपास इलाकाें में करता था। महीने में चार-पांच बाइक चाेरी कर लेता था।

29 नवंबर काे रूपेश की कार से उसकी बाइक में टक्कर हाेने के बाद जब रूपेश ने उसे पीटा और कहा कि पुलिस काे बुलवाते हैं ताे वह डर गया क्योंकि वह जिस बाइक पर था वह चाेरी की थी। लेकिन वह बदला लेने की ताक में था। उसे उनके कार का नंबर 9090 याद था।

राेड रेज हाेने के चार-पांच दिन बाद वह राजवंशी नगर मंदिर के पास बाइक चाेरी की नीयत से बैठा था कि उसे एक बार फिर रूपेश की काले रंग कार वहां से जाते दिखी। उसने उस कार का पीछा किया और यह देख लिया कि रूपेश कहां रहते हैं। उसके बाद उसने तीन दाेस्ताें बाैआ, पवन व एक अन्य के साथ बात की कि मुझे उसे बेइज्जती का बदला लेना है। हम तुम लाेगाें पर खर्च करेंगे।

उसके बाद रूपेश की हत्या करने के लिए चार बार प्रयास किया पर कभी पुलिस की गश्ती पहुंच गई ताे कभी उनकी कार उनके अपार्टमेंट में लगी मिली ताे कभी भीड़-भाड़ की वजह से ताे कभी पीछा करने के दाैरान उनकी कार राजवंशीनगर से आगे निकल गई और बचते चले गए। एसएसपी के अनुसार, आखिर में 12 जनवरी काे उनकी हत्या कर दी।

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