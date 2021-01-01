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जांच:कृषि पदाधिकारी की हत्या में मुख्य आरोपी के पिता से होगी पूछताछ

पटनाएक घंटा पहले
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मसौढ़ी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की हत्या के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी गोलू के पिता संजय सिंह से पूछताछ करेगी। गोलू के मोबाइल के सीडीआर से पुलिस को कई जानकारी मिली है। जानकारी के सत्यापन के लिए पुलिस उसके पिता से भी पूछताछ करेगी।

अजय कुमार का गोलू और उसके पिता से अच्छे संबंध थे। संजय को भी इस बात की जानकारी थी कि गोलू के पास कृषि पदाधिकारी के लाखों रुपए बाकी हैं। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी जेल में हैं। 18 जनवरी को अपराधियों ने अजय कुमार का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी।

24 जनवरी को उनका शव गौरीचक थाना के साहेबनगर स्थित मोरहर नदी के किनारे गड्ढे से बरामद हुआ था। 24 जनवरी को ही पुलिस मुख्य आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर ली थी। अगले दिन 25 जनवरी को पुलिस दो अन्य आरोपियों पवन उर्फ लालू और आकाश उर्फ छोटू को गिरफ्तार की थी।

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