पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मंडे पॉजिटिव:दूसरों का भी भविष्य संवार रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर

हाजीपुर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • प्रतिदिन 16 घंटे काम करने पर मिलते थे 30 हजार, अब दो घंटे में कमा रहा 40 से 50 हजार रुपए

कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से प्राइवेट नॉकरी और इंस्टीट्यूट चलाने वालों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज बना दिया। इससे सीख लेते हुए होनहार युवकों ने स्वयं का रोजगार शुरू कर प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपया आय अर्जित कर बेरोजगार युवाओं के लिए उदाहरण बन गया है। नौकरी छूटना वरदान साबित हुआ: वैशाली जिले के दयालपुर तिवारी टोला निवासी स्व. राम कुमार सिंह के बड़े पुत्र पंकज कुमार तिवारी की। पंकज बायोफ्लेक्स तकनीक से मच्छली पालन से प्रतिदिन 2 से 3 घंटे काम कर 6 माह में 4 से 5 लाख रुपया कमा कर बेरोजगार युवाओं के लिए मिशाल कायम कर दिया। इतना ही नहीं बायोफ्लेक्स तकनीक वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले के कई बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर अन्य बेरोजगार युवाओं को भी घर बैठे रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

मछली पालन से हर माह 40 से 50 हजार की आमदनी
सदर प्रखंड क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी पंकज कुमारी तिवारी लॉकडाउन से पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिता के निधन के बाद घर की हार्थिक स्थित ठिक नहीं रहने पर नौकरी के साथ-साथ खुद का सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट खोल दिया। जैसे जैसे समय गुजरा इंस्टीट्यूट से प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपया आए होने पर कंपनी छोड़ दिया।

मत्स्य पालन विभाग से नहीं मिला सहयोग
महाराष्ट्र के पुणे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के इंजीनियर पंकज कुमार ने बताया कि घर आने पर हाथ में लिए हुनर बायोफ्लेक्स तकनीक से मछली पालन करने का योजना बनाने लगा। इससे धरातल पर लाने में सबसे ज्यादा बाधा पंजी था। नौकड़ी से बचे पूंजी से इंस्टीट्‌यूट खोलने कुछ माह बाद ही लॉकडाउन लग गया था। घर की आर्थिक स्थिति अच्चछी नहीं थी। बायोफ्लेक्स तकनीक से मछली पालन करने में बड़ी रकम की जरुरत था, कुछ दोस्तों के सहयोग से मत्सय पालन विभाग से सिखे हुए तकनीक के माध्यम से लोन लेकर व्यवसाय के लिए पहल शुरू की।

एक टैंक में तीन प्रजाति की होती हैं मछलियां
एपी बायोफ्लेक्स फार्मिंग नाम से संस्थाना बनाकर बेरोजगार युवकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ खुद टैंक में अलग-अलग प्रजाति का मच्छली पालन शुरु किया। पंकज ने बताया कि बायोफ्लेक्स के माध्यम से दो से तीन प्रजाति के मछली को छोड़ कर सभी तरह का मछल पालन किया जा सकता है। इसमें कैमन क्राफ्ट, अमूल क्राफ्ट, बिग हेड, कैट फिस प्रजाति शामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser