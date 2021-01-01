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वैक्सीनेशन:टारगेट 6409 का था, 4304 ने लगवाया टीका; जिले में 67 केंद्रों पर टीकाकरण

पटनाएक घंटा पहले
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शहर के वरीय फिजिशियन डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाकर ही इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। - Dainik Bhaskar
शहर के वरीय फिजिशियन डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाकर ही इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है।
  • अबतक 25411 स्वास्थ्यकर्मी लगवा चुके हैं कोरोना का टीका

पटना में बुधवार को कई वरीय चिकित्सक समेत 4304 स्वास्थ्यकर्मियों ने काेराेना का टीका लगवाया। हालांकि टारगेट 6409 का था। बुधवार को 67 फीसदी टीकाकरण हुअा। अबतक 25411 स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवा चुके हैं। हालांकि टारगेट 40373 का था। जिले में प्राइवेट और सरकारी 67 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। पीएमसीएच में सबसे अधिक 375, एनएमसीएच में 278, राजेंद्रनगर अस्पताल में 160, पालीगंज पीएचसी में 124 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया। पीएमसीएच के सीसीएमओ डॉ. अभिजीत सिंह ने भी बुधवार को टीका लगवाया। इसमें शहर के वरीय चिकित्सकों ने भी टीका लिया।

वरीय फिजिशियन डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने भी टीका लिया। डीआईओ डॉ. एसपी विनायक ने बताया कि छह फरवरी से फ्रंटलाइनर्स का टीकाकरण शुरू हो सकता है। अब तक 74874 फ्रंटलाइनर्स टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनलोगों को टीका देने की व्यवस्था उनके विभाग अस्पताल में की जाएगी। यदि वहां व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें टीका केंद्र के लिए जगह देनी होगी। आमलोगों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। इस बाबत अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है।

टीका लगवाकर ही कोरोना पर विजय

शहर के वरीय फिजिशियन डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाकर ही इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। टीका को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं, सब निराधार हैं। मैंने खुद और मेरी पत्नी ने टीका लगवाया। किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। टीका लेने के बाद क्लिनिक में मरीजों को भी देखा। यह कहना है का। उन्होंने कहा कि टीका ही एकमात्र उपाय है जो कोरोना के संक्रमण से बचाव कर सकता है।

38 काेराेना मरीज मिले, एक की मौत

पटना जिले में बुधवार को 38 काेराेना मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमिताें की संख्या 52370 हो गई है। इनमें 51342 मरीज ठीक हाे चुके हैं। अभी 607 एक्टिव केस हैं। पीएमसीएच कोविड अस्पताल में चार मरीज भर्ती हैं। पटना एम्स में बक्सर का एक नया मरीज भर्ती हुअा। स्वस्थ होने पर आठ मरीजों को छुट्टी मिली। रूपसपुर के मरीज भरत प्रसाद सिंह की मौत हाे गई। फिलहाल पटना एम्स में 49 मरीजों का इलाज चल रहा है।

अस्पतालों में भर्ती करोना मरीजों की संख्या कम होने लगी है। सबसे अधिक 49 मरीज पटना एम्स में हैं। यदि इसी तरह से संख्या कम हुई तो जल्द ही ट्रॉमा इमरजेंसी बिल्डिंग को मुक्त कर दिया जाएगा और अस्पताल में ही कोरोना मरीजों की इलाज की अलग व्यवस्था की जाएगी। सामान्य बेड और आईसीयू में भी बेडों की संख्या कम कर दी जाएगी।

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