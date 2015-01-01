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खुलासा:जमीन बेचकर शराब पीने की लत से आजिज आकर पत्नी ने ही कराई थी युवक की हत्या

पटना33 मिनट पहले
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आरोपी पत्नी और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
  • पुनपुन का मामला, आरोपी पत्नी और उसका बहनोई गिरफ्तार, भेजा गया जेल, बरामद हुआ था शव

नुरूदीपुर गांव के 26 वर्षीय बुद्धदेव कुमार की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। गुरुवार को इसका खुलासा वैज्ञानिक अनुसंधान और पत्‍नी से पूछताछ से हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी ममता कुमारी और उसके बहनोई मनेर थाने के बलुआ गांव निवासी मंटू उर्फ मुन्नी राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना का कारण बुद्धदेव द्वारा पैतृक संपत्ति बेचकर शराब पीने की लत और ममता का अपने बहनोई से अवैध संबंध होना बताया जाता है। 31 अक्टूबर की सुबह बुद्धदेव का शव उसके घर के पास स्थित गौशाला से मिला था। उसकी पत्नी ममता ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई ताे उगला राज
वैज्ञानिक अनुसंधान में पता चला कि घटना की रात ममता के घर में चार मोबाइल काम कर रहे थे। ममता को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बताई। ममता ने पुलिस को बताया कि उसके पति बुद्धदेव को शराब पीने की लत थी। वह रोज शराब पीकर घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था।

उसने बताया कि शराब पीने की लत के कारण उसने काफी जमीन बेच दी थी और अब वह बिहटा-समेरा रोड स्थित चार कट्ठा जमीन भी बेचने का प्रयास कर रहा था। इससे तंग आकर उसने अपने बहनोई मंटू कुमार उर्फ मुन्नी राय के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

बहनाेई ने गांव से दाे लाेगाें काे बुलाया था
इसके लिए मंटू ने अपने गांव के ही नंदू राय व जितेंद्र कुमार को घटना के दिन 30 नवंबर को ममता के घर पर बुला लिया। 30 नवंबर की शाम जैसे ही बुद्धदेव शराब पीकर घर लौटा उन्‍होंने उसे दबोच लिया और घर के आंगन में लाकर उसका हाथ-पैर बांध गले में मवेशी का पगहा डाल उसकी हत्या कर दी। देर रात आरोपियाें ने शव को उसकी गौशाला के पास रख दिया।

31 नवंबर की सुबह ममता ने अज्ञात द्वारा अपने पति की अन्यत्र हत्या कर गौशाला के पास रख देने की बात कही। पुनपुन थाने के एसएचओ कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि ममता ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उसका अपने बहनोई मंटू कुमार उर्फ मुन्नी राय से अवैध संबंध भी था। उन्होंने बताया कि इस मामले में फरार नंदू राय व जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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