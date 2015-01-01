पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna
  • To Shoot A Documentary Film In Echo Park, 10 Thousand And Annual Pass Will Have To Be Given For 1600 Rupees

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सेहत के लिए पहल:ईको पार्क में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग करने के लिए 10 हजार और वार्षिक पास के लिए देने होंगे 1600 रुपए

पटना23 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • ईको पार्क तीन में स्केटिंग के लिए प्रति 30 मिनट 50 रु., प्रति माह 500 रु. शुल्क

राजधानी वाटिका में डॉक्युमेंट्री फिल्म बनाने के लिए शूटिंग करने की अनुमति दी गई है। फिल्म की शूटिंग के लिए प्रति आठ घंटे का शुल्क 10 हजार रुपया निर्धारित की गई है। गुरुवार को छोड़ कर किसी भी दिन शूटिंग कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के बाद भी कैमरा सहित संबधित अन्य सामग्री ले जाने की अनुमति मिलेगी।

एक ही शुल्क में ईको पार्क भाग एक, दो और तीन में जा सकते हैं। इसके अलावा इको पार्क तीन में स्केटिंग के लिए प्रति 30 मिनट 50 रु., प्रति माह 500 रु. शुल्क देना पड़ेगा। स्केटिंग करने और सीखने के लिए हर दिन 30 मिनट का समय दिया गया है।
माॅर्निंग वॉक और योगा अभ्यास के लिए काफी लोग सुबह-सुबह पहुंचते हैं पार्क, रोज कटाना पड़ता था टिकट

ईको पार्क में सैर करने के लिए वार्षिक पास ले सकते हैं। वार्षिक पास का शुल्क 1600 रुपया रखा गया है। इस पास की वैद्यता एक साल के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7.00 बजे के बीच में किसी भी समय पार्क में सैर कर सकते हैं। वहीं, मासिक पास 250 रु. तिमाही पास 600 रु. और छमाही पास की कीमत 1000 रु. रखी गई है।
सभी तरह के झूले चालू
इको पार्क के भाग तीन में स्थित झूला रॉक वाल क्लाबिंग, जीप लाइन, बर्मा ब्रिज, टायर ब्रिज सहित सभी ऊपरी ब्रिज झूले लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। किसी भी झूले पर झूलने के लिए प्रति विजिटर्स 100 रु. शुल्क रखा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें