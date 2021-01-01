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पर्यटकों को सुविधा:वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाने के लिए चलेगी ट्रेन, वन विभाग ने नई ट्रेन चलाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे को भेजा प्रस्ताव

पटना31 मिनट पहलेलेखक: राजू कुमार
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वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (फाइल फोटो)

बेतिया वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना तक पर्यटकों को आने-जाने के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी। अभी बस या कार से करीब 700 किमी दूरी तय करने में करीब 20 घंटे का समय लगता है। ट्रेन से करीब 14 घंटे लगेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एके पांडेय ने बताया कि पाटलिपुत्र जंक्शन से सोनपुर होते मुजफ्फरपुर के रास्ते नरकटियागंज तक एक नई वाल्मीकि व्याघ्र एक्सप्रेस ट्रेन चलाने या जो ट्रेन चल रही है।

उसी के समय में परिवर्तन करके चलाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे को प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी ट्रेन हो जिसमें दो-तीन एसी कोच हों। अगर ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 10:30 से 12 बजे के बीच में खुलती है, तो पर्यटक अगले दिन सुबह 5 बजे तक पहुंचकर दिनभर घूम सकेंगे। वापसी के लिए शाम 7 से रात 10 बजे के बीच का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नई ट्रेन चलाने को लेकर संभावना जताई गई है। अभी पाटलिपुत्र जंक्शन से नरकटियागंज इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है।

पर्यटक के साथ-साथ बाघों की संख्या बढ़े
यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2014-15 में पर्यटकों की संख्या 14140 है जाे 2019-20 में 155760 हो गई। वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से करीब आठ माह तक पर्यटकाें के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। यहां बाघों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 10 साल में चार गुनी बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक सर्वे रिपोर्ट 2019-20 में बाघ की संख्या 33 बताई गई है। इसके अलावा आठ शावक भी देखे गए थे।

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