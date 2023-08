Hindi News

एनआईटी पटना में AI के भविष्य पर ट्रेनिंग: 150 रुपए देकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 4 से 9 सितंबर तक चलेगा प्रोग्राम

पटना 41 मिनट पहले



एनआईटी पटना में साइबर सुरक्षा में AI और ML के भविष्य पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 सितंबर से शुरू होकर 9 सितंबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को इसमें भाग लेना है। वह एनआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट https://www.nitp.ac.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकते है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी 150 रुपए देने होंगे। वहीं, इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते है।

कई तरह से लाभ मिलेंगे

साइबर रक्षा में एआई और एमएल के भविष्य पर एफडीपी" प्रतिभागियों को अनेक लाभ मिलेंगे, जैसे की साइबर सुरक्षा में उन्हें गहराई से समझ, व्यावहारिक कौशल विकास, उन्नत कौशल सेट, उन्नत ख़तरे का पता लगाना, पूर्वानुमानित विश्लेषण, नेटवर्किंग के अवसर, वर्तमान उद्योग रुझान, अनुसंधान में योगदान के बारे में पता चलेगा। इन विषयों के बारे में दी जाएगी विस्तृत जानकारी: • Machine Learning for hardware systems • Machine Learning based functional attacks • Security issues in hardware IP and countermeasures • Hardware Obfuscation • Adversarial learning/inputs • Remote Attestation • Post-Quantum security • Machine Learning for IoT security • Efficient Hardware Accelerator for Cryptography • Hardware for Physically Unclonable Function and TRNG • Machine Learning based functional attacks • Security issues in hardware IP and countermeasures • Hardware Obfuscation • Adversarial learning/inputs • Remote Attestation • Post-Quantum security • Machine Learning for IoT security • Efficient Hardware Accelerator for Cryptography • Hardware for Physically Unclonable Function and TRNG

कौन ले सकता हैं भाग

स्वायत्त संस्थान, एआईसीटीई/यूजीसी से संबद्ध कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के किसी भी विभाग के संकाय सदस्य, अनुसंधान विद्वान और उद्योग के प्रतिभागी इसमें भाग लेने के लिए पात्र हैं।

आईआईटी, एनआईटी और बीएचयू के प्रोफेसर करेंगे संचालन

इस कोर्स को प्रो. सुकुमार नंदी, आईआईटी गुवाहाटी, प्रो. एस.के. सिंह, आईआईटी बी.एच.यू, प्रो. कर्म वीर आर्य, एबीवी-IIITM, ग्वालियर, डॉ. सचिन त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, डॉ. मयंक अग्रवाल, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी पटना, डॉ. मयंक स्वर्णकार, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी बीएचयू, प्रो. एम. पी. सिंह, एनआईटी पटना और प्रो. प्रभात कुमार, एनआईटी पटना द्वारा संचालन किया जाएगा।

इस कोर्स को कराने का उद्देश्य:

"साइबर सुरक्षा में एआई और एमएल के भविष्य पर एफडीपी" का उद्देश्य मशीन लर्निंग (एमएल) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लाए जाने वाले उल्लेखनीय लाभों को उजागर करना है। इस संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) को प्रतिभागियों को ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि सक्रिय रूप से खतरों की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और जटिल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कमजोरियों की भविष्यवाणी करने में एआई और एमएल की क्षमता का उपयोग किया जा सके।

वास्तविक दुनिया के मामले के अध्ययन और व्यावहारिक अभ्यासों में तल्लीन होकर, प्रतिभागियों को पता चलेगा कि एआई-संचालित एल्गोरिदम और एमएल मॉडल खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया तंत्र की सटीकता, गति और अनुकूलनशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। इस अन्वेषण के माध्यम से, प्रतिभागी साइबर रक्षा रणनीतियों को अनुकूलित करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक लचीले और सुरक्षित डिजिटल भविष्य में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार होंगे।