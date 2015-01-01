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कार्रवाई:बुलेट से लूटपाट करने वाले दो और शातिर गिरफ्तार, एक को भेजा गया जेल, दो से चल रही पूछताछ

पटना3 घंटे पहले
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मौर्यालोक के पास गुरुवार की देर रात लूटपाट करने वाले दो और शातिरों को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महमदपुर, सुल्तानगंज निवासी साकिब और पीरबहोर के रमना रोड निवासी फैजान उर्फ रिंकू उर्फ कफील के पास से पुलिस काे एक बुलेट भी बरामद हुआ है। साकिब और फैजान इसी बुलेट से युसुफ के साथ गुरुवार की रात लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे।

युसुफ को पुलिस ने जेल भेज दिया है, वहीं फैजान और साकिब से पुलिस पूछताछ कर रही है। बरामद बुलेट तीनों में से किसी की नहीं है। पुलिस अब पता कर रही है कि बुलेट कहीं चोरी की तो नहीं है। थानेदार सुनील सिंह ने कहा कि गिरफ्तार दोनाें शातिर से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में फैजान और साकिब ने कहा कि वे लोग बुलेट से ही लूटपाट करते हैं। इसके पहले भी शातिरों ने कदमकुआं, पीरबहोर, कंकड़बाग आदि इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में जो दो शातिर फरार चल रहे हैं, उनकी पहचान हो गई है। पुलिस दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उनके गैंग में पांच शातिर हैं।

गुरुवार की देर रात पुनाईचक का राजीव दिनकर गोलंबर से अपनी बाइक से पुनाईचक की तरफ जा रहा था। दिनकर गोलंबर के पास से ही लुटेरे उसके पीछे हो लिए। मार्यालोक के पास राजीव ने जैसे ही अपनी बाइक धीमी की लुटेरों ने उसे घेर लिया। सभी पिस्टल के बल पर उसके साथ लूटपाट की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में कोतवाली थानेदार की नजर उन पर पड़ी और वे लुटेरों की तरफ दौड़े। थानेदार को आते देख चार लुटेरे दो बाइक से भाग गए। युसुफ पैदल ही भाग रहा था, जिसे थानेदार ने खदेड़कर पकड़ लिया था।

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