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हादसा:अनियंत्रित बाइक से बिजली पोल में धक्का लगने से बाइकसवार दो लोग जख्मी

जंदाहा2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर महुआ पक्की सड़क में जलालपुर मांझी टोला के समीप एक अनियंत्रित बाइक सवार दो युवक को सड़क किनारे स्थित बिजली पोल में धक्का मार देने से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर जख्मी हो गए हैं। महुआ थाना के शेरपुर बहोरी निवासी विकास शर्मा के 25 वर्षीय पुत्र अशोक शर्मा एवं सुरेश शर्मा के 24 वर्षीय पुत्र विक्रम शर्मा दोनों एक बाइक से अपने घर से लक्ष्मणपुर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुर चौक से पीछे लक्ष्मणपुर महुआ मुख्य मार्ग में जलालपुर माझी टोला के समीप उनकी अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे स्थित बिजली पोल में टकड़ा गई। जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर जख्मी हो गए। वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है।

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