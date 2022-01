Hindi News

'UP में का बा' Vs 'UP में बाबा हैं...': नेहा राठौर को अनामिका जैन ने गाने से दिया जवाब, कहा- सब ने कही, हमने सोचा हम भी कह दें

अब 'यूपी में का बा' के जवाब में चर्चित युवा कवयित्री अनामिका जैन अंबर।

UP चुनाव को लेकर अब गाने से द्वंद शुरू हो चुका है। भोजपुरी सिनेमा के मेगास्टार और भाजपा के सांसद रवि किशन का रैप सॉन्ग 'यूपी में सब बा' रिलीज हुआ तो इसके जवाब में नेहा सिंह राठौर 'UP में का बा' गाना लेकर आईं। उन्होंने इसे दो पार्ट गाया। इसे लेकर नेहा काफी ट्रोल भी हुईं। अब 'UP में का बा के जवाब में चर्चित युवा कवयित्री अनामिका जैन अंबर सामने आ गईं हैं। उन्होंने गाया है] 'UP में बाबा हैं... UP में बाबा...।'

नेहा ने गाया 'UP में का बा-2'

दरअसल, बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने UP में का बा -1 और UP में का बा -2 गाया था। उन्होंने कहा है कि वह UP में का बा-3 भी गाएंगी। वहीं, अनामिका जैन अंबर अपनी धारदार कविता के लिए जानी जाती हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती हैं। अनामिका UP के बुंदेलबंद की रहने वाली हैं।

उन्होंने गीत की शुरुआत में कहा है, 'सब ने अपनी-अपनी मन की कही, कऊ ने ये कही, कऊ ने वो कही...उत्तर प्रदेश की हर बात कही। बुंदेलखंड की किसी ने नहीं कही। इसलिए हमने सोचा हम भी कह दें।'

'UP में का बा' गाने पर ट्रोल हुई नेहा

उन्होंने कहा, 'जौन जे काबा- काबा लगे चिल्लाने, उन्हें हम आ गए बतावे। इते नहीं है कुछ दिखवा क्योंकि यूपी में हैं बाबा...यूपी में बाबा......। अंबर ने बताया है, 'UP दंगा मुक्त करा दइ, घरन-घरन में गैस भरा दे... हथियारन की लगा फैक्ट्री बुंदेलखंड को देऊ बढ़ावा, अलख जगाई घर-घर देशी लाए सब उत्पाद देशी।' अंबर ने कई तरह के तर्क दिए हैं और सरकार के काम काज को गिनाया है।