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  • Westerly Winds Ranging From 22 To 28 Km H Increased Cold; Mountain Icy Winds Will Reach Bihar Tomorrow

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मौसम:22 से 28 किमी/घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड; पर्वतीय बर्फीली हवाएं कल तक पहुंचेंगी बिहार

पटना28 मिनट पहले
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पछुआ हवा ने सूबे में ठंड बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में आसमान साफ होने के कारण रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। हवाएं 22 से 28 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरीय वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि पहाड़ों पर होनी वाली बर्फबारी का असर दो से तीन दिनों में बिहार में दिखने लगेगा।

पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं मध्यम उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। बिहार में प्रवेश करते ही तीन से चार डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। कोहरे से मुक्ति मिलेगी और आसमान साफ रहेगा। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बुधवार के मुकाबले 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

जिले में गरीबों को ठंड से बचाव के लिए 44 जगहों पर जला अलाव
जिले में गुरुवार को 44 जगहों पर अलाव जलाया गया। डीएम कुमार रवि ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी को ठंड के प्रकोप से गरीब व्यक्तियों को बचाव के लिए पर्याप्त जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने और प्रतिदिन जिला आपदा शाखा को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

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