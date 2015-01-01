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मौत:राजापाकर में दुर्घटना में जख्मी महिला की मौत

राजापाकर3 घंटे पहले
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बुधवार की संध्या 7:00 बजे एनएच 322 हाजीपुर जंदाहा मार्ग के रामपुर ब्रह्मदास के पास एक्सीडेंट में एक महिला जख्मी हो गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। राजापाकर थाना क्षेत्र के दक्षिणी पंचायत के पश्चिम टोला निवासी सीताराम सिंह की पत्नी उर्मिला देवी 55 वर्ष अपने पुत्र मनोज कुमार के साथ बाइक से अपने मायके सहदेई बाजीतपुर बीमार पिता को देखने जा रही थी। इसी बीच रामपुर ब्रह्मदास गांव के निकट अपाचे बाइक ने जोरदार धक्का मार दिया। घटना में महिला के सिर में चोट लगी थी। वहीं पुत्र भी घायल हो गया था।

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