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शराब माफिया के वायरल ऑडियो का मामला:कदमकुआं थाने के नाम पर दलाली करने वाला युवक गिरफ्तार, जांच के घेरे में पुलिसकर्मी भी

पटना32 मिनट पहले
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गिरफ्तार सूरज मिश्रा। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार सूरज मिश्रा।
  • वायरल ऑडियाे में एक शराब माफिया से कर रहा था साैदेबाजी

कदमकुआं थाना के नाम पर दलाली करने वाले सूरज मिश्रा को राजेंद्रनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह आरा का रहने वाला है और राजेंद्रनगर में अपने चाचा के मकान में रहता है। सूरज पर कदमकुआं थाने में थानेदार बिमलेंदु के बयान पर आईपीसी की धारा 420 और 384 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

उस पर धोखाधड़ी और रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है। उस पर आरोप है कि वह पुलिस के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था और पुलिस का भय दिखाकर रंगदारी भी वसूलता था। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सूरज के साथ-साथ कई अन्य पुलिसकर्मियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। आईजी सेंट्रल रेंज संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। जांच रिपोर्ट में जिन लोगों और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आएगी सभी पर कार्रवाई होगी।

एक और वीडियो वायरल, फायर कर रहा सूरज
इस बीच रविवार को एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति गाड़ी में बैठकर पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। पिस्टल से दो फायर किया जाता है। कहा जा रहा है कि फायर करने वाला सूरज मिश्रा ही है। पुलिस अधिकारियों को यह वीडियो भी उपलब्ध करा दिया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है।

पांच लाख में शराब तस्कर से हो रही थी डील
मामला 28 दिसंबर का है। कदमकुआं के दारोगा राकेश कुमार की टीम ने सुबह के तीन बजे राजेंद्र गर पानी टंकी के पास से एक सफारी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था। सफारी में शराब लदी थी। मामले में भागलपुर के प्रियेश और संजय को गिरफ्तार किया गया था।

इसी मसले पर एक शराब माफिया सूरज मिश्रा से फोन पर बात करता है। सूरज मिश्रा पांच लाख लेकर सफारी और दोनों तस्कर को छोड़ने की बात करता है। बातचीत के दौरान मोलभाव होता है और दलाल 1.50 लाख रुपए पर माना जाता है, लेकिन माफिया 1.20 लाख से अधिक देने पर राजी नहीं होता है। मामले में सफारी जब्त कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया था।

कई ऑडियो वायरल
दलाल और शराब माफिया का पहला ऑडियो 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डीएसपी टाउन की जांच में यह बात आई कि सूरज मिश्रा ही शराब माफिया से फोन पर बात कर रहा है और पैसे लेकर शराब की गाड़ी छोड़ने की बात कर रहा था। तीन दिनों की जांच के बाद डीएसपी ने एसएसपी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

जांच रिपोर्ट के बाद ही सूरज मिश्रा पर एफआईआर हुई और उसकी गिरफ्तारी हुई। इस बीच कई ऑडियो वायरल हुए हैं। सूरज मिश्रा और शराब माफियाओं के बीच, सूरज मिश्रा और पुलिस कर्मियों के बीच के कई ऑडियो पुलिस अधिकारियों के पास भी हैं। इन ऑडियो में पैसे के लेन-देन की बात बताई जा रही है। सूत्रों की मानें तो कदमकुआं थाने के कुछ अधिकारी, क्विक मोबाइल के जवान भी जांच के घेरे में हैं। इन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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