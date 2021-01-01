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टीकाकरण:30 लोगों को दिया कोरोनारोधी टीका

नूरसराय5 घंटे पहले
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बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नूरसराय में 30 लोगों को कोरोनरोधी टीका दिया गया। सबसे पहले ममता कार्यकर्ता सुगनी देवी को टीका दिया गया। वहीं दूसरे नंबर पर आरएमपी प्रेम कुमार थे। नूरसराय में 719 लोगों की सूची में नाम दर्ज है। जिसमें अब तक 550 लोगों को टीका दिया जा चुका है। जिसमें चार कैंसर व एक एचआईवी संक्रमित को भी टीका दिया जा चुका है।

टीकाकरण का कार्य एएनएम अंजू कुमारी ने की। अवलोकन कक्ष में डा. आजाद आलम तैनात थे। टीकाकरण कार्य में एमओआईसी डा. अनील कुमाए, हेल्थ मैनेजर मो. शाहिद, एमएनडी मनोज कुमार, स्थापना के वरीय लिपिक सुबोध कुमार, बीसीएम साधना कुमारी लगे थे।

80 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन

इसलामपुर. प्रखंड के सीएससी में चिन्हित लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। चिकित्सा प्रभारी डा. बाल्मिकी प्रसाद ने बताया कि 80 लोगों को कोरोनारोधी वैक्सीन दिया गया है। और बताया कि सभी को आगे आना चाहिए।

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