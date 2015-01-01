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छापेमारी जारी:दंपती को गोली मारने का आरोपी पकड़ से है दूर

नूरसराय4 घंटे पहले
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  • महिला समेत पांच पर एफआईआर दर्ज, बच्चों के विवाद में हुई घटना

नूरसराय थाना अंतर्गत शेरपुर गांव में शुक्रवार की देर शाम बदमाशों ने दंपती को गोली मार जख्मी कर दिया था। जख्मी ऑटो चालक धनंजय कुमार और उनकी पत्नी बबिता देवी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। युवक की कमर के नीचे और महिला के पंजड़े में गोली लगी है। इस मामले में पुलिस ने जख्मी के फर्द बयान पर केस दर्ज किया है। जिसमें सुरेंद्र राउत की पत्नी, उनका पुत्र मनीष, कारु, पड़ोसी रामेश्वर राउत और उनके पुत्र रविन्द्र राउत को आरोपित किया गया है। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपित पुलिस से दूर हैं। आरोपों में जख्मी ने बताया है कि देर शाम वह ऑटो चलाकर घर लौटा। गली में बच्चों का विवाद हुआ था। जहां उनकी पत्नी बीच-बचाव का प्रयास कर रही थी। जब वह मौके पर गए तो सुरेंद्र राउत की पत्नी व उनके दो पुत्र मारपीट करने लगे। मारपीट के विरोध करने पर सभी आरोपित अपने घर की छत से गोलीबारी करने लगे। उसी दौरानगोली लगने से पति-पत्नी जख्मी हो गए। हत्या के इरादे से गोली मारी गई थी। थानाध्यक्ष बिरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालंाकि अबतक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो सकी है।

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