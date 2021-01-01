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चिंता की बात:जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में बन जाएगी गृहयुद्ध की स्थिति

ओबरा7 घंटे पहले
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ओबरा प्रखंड मुख्यालय स्थित पूर्व बीजेपी कार्यालय पर रविवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दक्षिण बिहार प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम शर्मा व संचालन फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने किया।

बताया कि देश में अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो यहां गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। देश की सनातन संस्कृति खतरे में आ जाएगी। बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, अपराध व अशिक्षा इन सभी का मुख्य जड़ जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी है। अगर यही हाल रहा तो जल, जंगल और जमीन खतरे में आ जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा है कि देश में अविलंब टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करें। दो से अधिक बच्चा रखने पर उन्हें सरकारी सुविधा एवं मताधिकार से वंचित किया जाए। आज बढ़ती जनसंख्या से समाज में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी व अशिक्षा की समस्या दिन पर दिन गहराता जा रहा है। इसे जल्द नियंत्रण किया जाए।

नहीं तो बढ़ती जनसंख्या देश के सामने एक बड़ा संकट बन कर खड़ा हो जाएगी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 7 फरवरी से ग्राम स्तर पर आंदोलन में गति देने के लिए सप्ताहिक मिलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उसके बाद 26 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से कानून बनाने के लिए मांग पत्र सौंपी जाएगी। इस अवसर पर संजय सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, अनिल कुमार, धनंजय शर्मा, दीपक पांडेय, राम निवास शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

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