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लापरवाही:अधेड़ की मौत मामले में दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी

पचरूखी32 मिनट पहले
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पचरुखी थाना क्षेत्र के अलापुर गांव में बुधवार को कुंआ में डूबकर हुई अधेड़ की मौत मामले में अभीतक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। थाध्यक्ष रितेश कुमार मंडल ने गुरुवार को आलापुर गांव पहुंच घटना की जानकारी परिजनों से ली। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। बतादे कि आलापुर निवासी चेमनी मालिक सुदामा सिंह के तीसरे पुत्र नागेंद्र सिंह की मौत गांव के ही एक कुंआ में डूबने से हो गई थी।

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