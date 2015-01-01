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गिरफ्तारी:पानापुर में शराबी पुत्र को पिता ने कराया गिरफ्तार

पानापुर4 घंटे पहले
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पानापुर थाना क्षेत्र के धनौती में शराबी पुत्र से परेशान पिता ने खुद थाने में शिकायत कर बेटे को जेल भेजवा दिया। थानाध्यक्ष मोहम्मद जफरुदीन ने बताया कि धनौती निवासी रघुवंश तिवारी ने पुलिस से शिकायत किया कि उनका पुत्र अरविंद तिवारी नशे में धुत होकर कलह मचा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर थाने लाई। थाने में लाकर पुलिस ने आरोपी अरविंद तिवारी के शरीर में अल्कोहल की जांच की।

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