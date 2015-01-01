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28 हजार उड़ाए:शिक्षिका से उचक्कों ने 28 हजार उड़ाए

छपराएक घंटा पहले
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परसा बाजार में कपड़ा खरीदने आई शिक्षिका से उचक्कों ने 28 हजार उड़ा लिए। पीड़िता हरपुर परसा निवासी देव बहादुर सिंह की पत्नी अवकाश प्राप्त शिक्षिका गीता देवी ने परसा थाने में राशि बरामदगी करने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को शिक्षिका स्टेट बैंक परसा से 28 हजार की निकासी कर परसा बाजार में कपड़ा खरीदने गयी तभी कपड़ा खरीदने के बाद जब उन्होंने थैले से रुपए निकालना चाहा तो रुपए गायब देख उनके होश उड़ गए।

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