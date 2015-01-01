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जलकर राख:तीन बाइक सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख

फुलवरियाएक घंटा पहले
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थाना के पेकौली गांव में शुक्रवार की रात अचानक हुई अगलगी में 3 बाइक सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है | यह घटना उस समय हुई ,जब मदन यादव मवेशियों को बांधकर सोने चले गए। उसी दौरान अचानक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें तीन बाइक 20000 नगद रुपए, गेहूं के बीज, खाद, कपड़ा आदि घर में रखें सामान जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूचना मिलने के पश्चात थानाध्यक्ष राम बाबू राम सशस्त्र बल के जवानों के साथ घटना स्थल पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वही राजद जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह मुखिया मासूम अली सहित स्थानीय लोगों ने उक्त स्थल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख व्यक्त किया।

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