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विवाद:साहेब छपरा गांव में हमलावरों ने महिला सहित दो को पीटा

फुलवरियाएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के साहेब छपरा गांव में लगभग एक सप्ताह पूर्व हुए आपसी विवाद को लेकर हमलावरों ने मुर्गी फार्म पर धावा बोलकर एक महिला सहित दो लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना 27 अक्टूबर को उस समय हुई जब थाना स्थित साहेब छपरा गांव के स्वर्गीय हनीफ खान के पुत्र अब्दुल्लाह खान अपने मुर्गी फार्म पर सोया हुआ था। तभी हाथ में लाठी, डंडा, फरसा, गडासी से लैस होकर आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने एक राय होकर अब्दुल्लाह खान एक होकर अब्दुल्लाह खान पर धावा बोल दिया। उक्त लोगों ने उनके सिर पर प्रहार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बीच-बचाव करने आई उनकी भाई की पत्नी शमीमा खातून खातून को भी हमलावरों ने पीटते पीटते अर्धनग्न कर दिया। साथ ही हमलावरों ने मुर्गी फार्म से 15,000 नकद रुपए के साथ-साथ बैटरी इनवर्टर उठाकर चले गए।

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