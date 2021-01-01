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गिरफ्तारी:21 बोतल शराब के साथ तीन लोग गिरफ्तार

फुलवरियाएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शनिवार की सायं हुई छापेमारी में 5 लीटर देसी शराब के साथ 3 धंधेबाजें को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त गिरफ्तारी को लेकर अनि अवध किशोर राय सशस्त्र बल के जवानों के साथ गुप्त सूचना के आधार पर रघुनंदनपुर पहुंचे। जहां घर के सामने देसी शराब बेच रहे रघुनाथ महतो के पुत्र भोला महतो को 11 बोतल शराब तथा मोती चंद्र महतो के पुत्र रामजी महतो को 5 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं तुरूकहां गांव में स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र विनोद प्रसाद को 5 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त मामले को लेकर बिहार मध्य उत्पाद निषेध अधिनियम के के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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