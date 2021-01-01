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नल-जल योजना की जांच:डीडीसी ने पंचायतों में नल-जल योजना की जांच की

पीरो5 घंटे पहले
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डीडीसी हरिनारायण पासवान ने बुधवार को पीरो प्रखंड के अलग -अलग पंचायतों में क्रियान्वित नल जल योजना की जांच किया। डीडीसी ने चतुर्भुजी बरांव और नायक टोला पंचायतों के कई वार्डों में नल जल योजना के तहत वार्डों में बने जल मीनार और नलों की स्वयं जांच किया। एसडीओ अमरेंद्र कुमार और बीडीओ मानेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। नल जल योजना की जांच के क्रम में डीडीसी ने संबंधित वार्डों के ग्रामीणों व प्रतिनिधियों से भी बात की। निरीक्षण के बाद वापस लौटे डीडीसी ने कहा कि सरकार ने नल जल योजना ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी। डीडीसी बुधवार को योजना की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार पीरो प्रखंड के कई पंचायतों में नल जल योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर धांधली किये जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। उक्त शिकायतों के आलोक में ही डीडीसी बुधवार को योजना की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे।

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