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बयान:बेरोजगारी की समस्या का शीघ्र हो समाधान : इनौस

पीरो7 घंटे पहले
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इंकलाबी नौजवान सभा से जुडे कार्यकर्ताओं ने रविवार को बैठक की। बेरोजगारी के सवाल पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रखण्ड स्तरीय बैठक में बतौर मुख्य वक्ता इनौस के जिला संयोजक शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा 19 लाख रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इसमे देरी होगी तो बिहार के युवा बडा आंदोलन करेंगे। पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो सभी क्षेत्रों में कुल मिला कर लगभग 10 लाख पद खाली पड़े है। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीर आलम ने कहा कि किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है वहीं धोखा बिहार की सरकार बिहार के नौजवानों के साथ कर रही सन्नी पासवान ने कहा आज युवाओं के बीच रोजगार एक अहम मुद्दा बना हुआ है।

19 लाख रोजगार का वादा करके नीतीश की सरकार आराम फरमा रही है। बिहार का युवा शिक्षित और समझदार है। बैठक में तय हुआ कि इनौस का सदस्यता युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। मौके पर कुणाल सिंह, रबनावाज खां, विनोद,अनिल,अमरनाथ कुमार,मुन्ना सिंह आदि मौजूद थे ।

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