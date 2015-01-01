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सफलता:एमबीबीएस पास कर के परैया की बेटी ने बढ़ाया जिले का मान

परैया3 घंटे पहले
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मुख्य बाजार की रहने वाली युवती ने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। बचपन से पढ़ाई में तेज रही प्रियंका कुमारी की प्रारंभिक पढ़ाई राजस्थान के पिलानी में हुई। जिसके बाद उसने कोटा से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। लगातार कड़ी मेहनत व पक्के इरादे की बदौलत प्रियंका कुमारी उर्फ डॉली ने एमबीबीएस में प्रवेश पाया। नारायण मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल सासाराम से एमबीबीएस पास करने पर परिवार के लोग खुश है। डॉली के पिता परैया के चर्चित समाजसेवी विजय कुमार को उनकी पुत्री की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने बधाई दी है। अपनी इस उपलब्धि प्रियंका कुमारी ने बताया कि उनकी मां सुषमा देवी की यह इच्छा थी कि बेटी को एमबीबीएस डॉक्टर बनाये। लेकिन बेटी ने जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा दिया। उसी समय मार्च 2015 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। मां के निधन के एक माह बाद ही पुत्री को एमबीबीएस में नामांकन मिल गया।

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