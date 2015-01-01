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लुट:बाइक की डिक्की से उड़ाए 70 हजार रुपए

रफीगंज3 घंटे पहले
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शनिवार को रफीगंज शहर के मुरली मोड़ समीप खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात चोरों ने 70 हजार रुपए उड़ा लिए। इस मामले में गया जिला के आंती थाना के खटनही गांव निवाशी राकेश कुमार ने रफीगंज थाने में आवेदन दिया है। जिसमें बताया गया है कि मैं अपने गांव से रफीगंज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से कुछ कार्य को लेकर 70 हजार रुपए का निकासी किया था। पैसे को डिक्की में रख दिया था। मुरली मोड़ के समीप मोटरसाइकिल लगाकर घर के सामान की खरीदारी कर रहा था। जब मै खरीदारी कर अपने बाइक के पास आया तो देखा की मेरे बाइक का डिक्की टुटा हुआ है।

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