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वारदात:रात में घर से निकले अधेड़ का शव सुबह आहर से बरामद, एफआईआर

रफीगंज5 घंटे पहले
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  • घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावां उपरीडीह आहर के समीप की

शनिवार की रात 10 बजे घर से निकले एक अधेड़ युवक का शव रविवार की सुबह आहर से बरामद हुई। शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावां उपरीडीह आहर समीप की है। मृतक 50 वर्षीय अधेड़ कमलदेव मिस्त्री रफीगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज का रहने वाला था।

घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय, सर्किल इंस्पेक्टर पवन कुमार, एसआई भगवान सिंह, रविकांत सिंह, एएसआई अजय सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू की।

शनिवार की रात 10 बजे घर से निकलने से पहले मृतक अपने बेटे से बोला था दो घंटे बाद वापस घर लौट जाउंगा, लेकिन दूसरे दिन उक्त अधेड़ का शव उसके घर लौटा। यह बताते हुए मृतक का बेटा आकाश फफककर रो पड़ा। आकाश ने बताया कि पिता किसी काम की बात कहकर घर से निकले थे। दो घंटे में वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे।

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