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आरोप:उप मुखिया ने मुखिया व रोजगार सेवक पर लगाया फर्जीवाड़ा करने का आरोप

रजौली7 घंटे पहले
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  • गलत तरीके से सरकार राशि निकालने का दोनों पर लगाया गंभीर आरोप

प्रखंड क्षेत्र के फरकाबुजुर्ग पंचायत के उप मुखिया प्रदीप प्रसाद ने मुखिया पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से शिकायत की है। योजना में अनियमितता एवं सरकारी राशियों की बंदरबांट की जांच को लेकर आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी नवादा, डीपीआरओ नवादा,उप विकास आयुक्त नवादा, आयुक्त मगध प्रमंडल गया, सचिव ग्रामीण विकास विभाग पटना एवं मुख्यमंत्री पटना बिहार सरकार को अग्रेषित किया गया है। दिए गए आवेदन में मुखिया प्रमोद शर्मा एवं पंचायत के रोजगार सेवक पर फर्जी योजनाओं में राशि निकाले जाने का आरोप लगाया है। उप मुखिया ने बताया कि 2017 से 19 के बीच सैकड़ों सोखता का मटेरियल की राशि तथा अन्य कई पक्की योजनाओं की राशि का गबन किया गया है।जोकि जांच का विषय है।ग्राम माथाडीह स्थित नदी की धारा में तालाब का निर्माण किया गया,जो सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का मामला बनता है।इन योजनाओं में लाखों रुपए की निकासी किया गया है।ग्राम धामुचक से अंबातरी तक सड़क मे मिट्टी भराई कार्य वाले योजना में बिना काम किए अवैध तरीके से लाखों रुपए की निकासी पंचायत रोजगार सचिव के सहयोग से की गई है। उसने कहा कि ग्राम फरकाबुजुर्ग शहरी पैन एवं माथाडीह से फरकाबुजुर्ग आहर तक पैन सफाई कार्य जेसीबी मशीन से किया गया है।ग्राम चमरबिगहा महादलित टोला से बरतक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य इस योजना में बगैर संतोषजनक कार्य किए बिना लाखों रुपए का निकासी किया गया है।ग्राम इमलियाटांड़ में राजू ठाकुर के निजी जमीन में तालाब खुदाई कार्य करके लाखों रुपए की निकासी किया गया है।

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