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रजौली:पत्ती टूटने से बस में मची अफरा-तफरी खिड़की से कूदने लगे लोग, हताहत नहीं

रजौली3 घंटे पहले
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  • यात्री बसों में ढोया जा रहा ओवरलाेडेड लगेज, हो सकता है बड़ा हादसा

रजौली थाना क्षेत्र में चलने वाले यात्री बसों में सवारी से ज्यादा लगेज ढोया जा रहा है। हालत यह है कि ओवरलोडेड होने के चलते कई बस बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। जिससे दूर सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलना पड़ता है। बुधवार की रात भी ऐसा ही मामला सामने आया। जब पटना से कोलकाता जा रही बंगाल टाइगर नामक बस में अचानक अफरा-तफरी मच गई।

दरअसल, नेशनल हाईवे पर पत्ती टूट जाने से एकाएक बस झटका खाने लगा और लोग बस के खिड़की से कूदने लगे । बताया जाता है कि बस पर ओवरलोडेड लगेज था इस वजह से हादसा हुआ। बता दें कि कोलकाता से चलने वाले सोनार बांग्ला, बंगाल टाइगर, सोनू-मोनू व अन्य कोलकाता जाने वाले यात्री बसों पर अवैध समान की लगेज में छिपाकर लाया जाता है।

जिसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती है और लगेज का व डबल डेकर बस का कोई कागजात नहीं होता है। अन्य राज्यों में डबल डेकर बस चलाने का कागजात पहले परिवहन विभाग के द्वारा निर्गत किया जाता है ।उसके बाद ही डबल डेकर बस सड़कों पर चलाने का आदेश मिलता है। लेकिन बिहार में अधिकांश बस संचालकों मनमाना तरीके से डबल डेकर बस चला रहे हैं।

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