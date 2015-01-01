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शिकायत:जमीन विवाद को लेकर मारपीट, शिकायत

रजौली2 घंटे पहले
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जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद मामला थाना पहुंच गया। दत्तीटिल्हा गांव में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। शनिवार को एक पक्ष के द्वारा कागजात लेकर थाने जाने में दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट करते कागजात को छीन लिया। थाने में आवेदक सीताराम प्रसाद माहतो ने बताया कि जमीन के कागजात लेकर रजौली थाने आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में जनार्दन प्रसाद माहतो, ललन कुमार उर्फ नुनु कुमार,पवन कुमार व रेनु देवी ने रास्ते में कागजात छिनतई मारपीट की।

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