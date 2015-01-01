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अवैध कारोबार:रजौली में बिहार-झारखंड बॉर्डर पर सात लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज गिरफ्तार

रजौली3 घंटे पहले
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  • तीसरे चरण के मतदान से पहले शराब माफिया की जोर आजमाइश जारी, फिर मिली शराब की खेप

बिहार में तीसरे चुनाव से पहले शराब माफिया भी अपना जोर दिखाने में लगे हैं। अक्टूबर महीने में करीब एक करोड़ की शराब बरामद होने के बाद अब नवंबर माह में भी शराब की खेप आनी जारी है। बुधवार की रात राजावली स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक बार फिर शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है।

उत्पाद पुलिस की टीम ने झारखंड से बिहार लाई जा रही शराब भरी पिकअप वैन को बरामद किया है तथा एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। शराब को नारियल के बोरे के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। बताया जाता है कि बुधवार की रात रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली पंचायत अंतर्गत समेकित जांच चौकी पर उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के निर्देशानुसार वाहनों की जांच की जा रही थी।

शराबबंदी को सफल बनाने के लिए की जा रही सघन तलाशी के दौरान ही झारखंड से आ रहे एक पिकअप वैन को संदिग्ध अवस्था में रोका गया और तलाशी लेने पर शराब की खेप बरामद हो गई। इस दौरान पिक अप वैन से 54 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया है।
खुद को बेकसूर बता रहा धंधेबाज
गिरफ्तार शराब धंधेबाज खुद को बेकसूर बता रहा है। पूछताछ के दौरान तिलैया बस्ती स्थित अपने घर से लिफ्ट लेकर रजौली स्थित चोथा मोड़ के समीप दुर्गा मंदिर के पास अपने दोस्त बिरेन्द्र साव के यहां जाने की बात कर रहा है। गिरफ्तार युवक ने बताया कि गाड़ी मालिक का नाम राहुल साव है, जो मेरे घर के बगल का रहने वाला है। हालांकि उत्पाद निरीक्षक राम प्रिती कुमार के अनुसार युवक बोल रहा है। वह शराब तस्करी में शामिल है। पकड़े जाने के बाद ऐसा मनगढ़ंत कहानी रचा गया है। पूरी गहनता से पड़ताल की जा रही है।

1296 बोतल शराब बरामद
वाहन जांच का नेतृत्व कर रहे उत्पाद इंस्पेक्टर रामप्रीति कुमार ने बताया कि जांच के क्रम में समेकित जांच चौकी पर बोलेरो पिकअप वैन को रोका गया जिसमें नारियल लदा हुआ था। जांच के बाद नारियल के नीचे झारखंड निर्मित विदेशी शराब रखा हुआ मिला।शराब मिलते हीं एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि इस दौरान एक कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। बरामद शराब हरियाणा निर्मित 375 एमएल का 1296 बोतल है। जिसमें इम्पीरियल ब्लू नामक 552 बोतल, मैकडॉवल नामक 480 बोतल, रॉयल स्टेग कंपनी का 254 बोतल है।

गिरफ्तार धंधेबाज तिलैया का
उत्पाद पुलिस की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में झारखंड के कोडरमा जिला के तिलैया निवासी एक शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया। शराब के साथ गिरफ्तार वधंधेबाज कोडरमा जिले के तिलैया बस्ती मोहल्ला निवासी रामलखन यादव का पुत्र अनुप कुमार है। उससे पूछताछ की जा रही है। बरामद शराब किसकी है और कहां ले जाई जा रही थी इसकी जांच की जा रही है।

शराब पर हरियाणा का लेबल, डुप्लीकेट होने की आशंका, उत्पाद अधीक्षक ने कहा- होगी जांच
बरामद शराब पर हरियाणा का लेवल लगा है। जूही हरियाणा निर्मित शराब कई बार डुप्लीकेट साबित हो चुकी है इसलिए बरामद शराब के भी डुप्लीकेट होने की आशंका है। हालांकि उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि अवैध शराब बरामद हुई है। शराब डुप्लीकेट है या नहीं इसकी जांच की जा रही है।

पकड़े गए शराब तस्कर के ऊपर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। वाहन मालिक की भी तलाश कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जांच के मौके पर उत्पाद एसआई श्याम टुडू के साथ उत्पाद सिपाही व सैप बल मौजूद थे।

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