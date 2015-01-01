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चोरी:रजौली में डाकघर में एजेंट ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 19 हजार

रजौली2 घंटे पहले
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डाकघर में एजेंट द्वारा ग्राहक का पैसा उड़ा लिए जाने का मामला सामने आया है। रजौली प्रखंड के नीचे बाजार कुंडला मुहल्ला निवासी वासुदेव यादव ने बताया कि रजौली उप डाकघर में डाकघर के एजेंट ज्ञानेंद्र कुमार पप्पू के द्वारा 1 फरवरी 2017 को डाकघर का चालू खाता खुलवाया गया। प्रत्येक महीना दो-तीन हजार रुपए के हिसाब से चालीस हजार रुपये जमा किया था । इसमें से मैंने एक बार 25000 और एक बार 55 सौ की निकासी की थी जबकि 19 हजार खाते में जमा था। पोस्टमास्टर ने बताया एजेंट के द्वारा ही धोखाधड़ी कर रुपये को निकाला गया है ।

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